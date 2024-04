La petite ville mono-industrielle de Cole Creek est en état de choc. L’usine de thermoformage ferme ses portes, entraînant la perte de 1 000 emplois et la possible disparition de la ville. La Canadian Smiths-Thompson, qui possède l’usine, demande même aux employés un mois de travail supplémentaire pour démonter et déménager leur équipement vers leur nouvelle usine de Saskatoon. Menés par le passif Mario Cormier, président du syndicat, les employés entreprennent alors une journée de protestation symbolique malgré la résignation ambiante. Personne ne s’attend vraiment à de réelles avancées. Du moins, jusqu’à ce que la bande de l’intempestif Alexis Godin profite de la manifestation pour pénétrer dans les bureaux des dirigeants avec un sac rempli d’armes. Ce qui devait n’être qu’une manifestation sans histoire se transforme ainsi en une intense prise d’otages. Au lieu de laisser la police s’occuper de Godin, Mario décide de rester, lui aussi, à l’usine pour tenter de dénouer le siège. Dès lors, une lutte de pouvoir s’opère entre Godin et Mario. Cette confrontation fera éclater au grand jour la véritable nature des deux hommes… Pendant ce temps, au-delà des murs de l’usine, Chantal Trempe, négociatrice en chef pour la police nationale, a la difficile mission d’obtenir un dénouement pacifique.