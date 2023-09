Le rire de la mer

Apprenant qu’elle est atteinte d’un cancer et refusant la fatalité, Pénélope Bouchard de Chicoutimi-Nord entreprend un long périple en solo, en quête du bonheur. Elle y fait la rencontre de grandes figures historiques et de personnages à la fois cocasses et attachants. Dans son voyage, elle écrit des histoires où sa sensibilité, son humour et sa vision des choses prennent forme. Suite à son décès, Alex, son chum acteur, décidera de monter un spectacle avec les histoires de sa Pénélope chérie.