Le Professeur Calculus

Tout ne va pas pour le mieux dans le monde fabuleux des Crépinus. Le bon professeur Calculus, savant d'une distraction légendaire, s'est mis en tête de pacifier le pays. Mais il a fort à faire et rencontre beaucoup de mauvaise volonté, surtout de la part du méchant professeur Microbos. Calculus fréquente aussi un collègue, M. Herman, et le gentil Fracassé, voleur de son état. Évidemment, il ne sort jamais sans être accompagné de son valet Tricorne et de son autruche Isabelle.