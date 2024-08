Le Premier Gala de l’ADISQ est une émission de variétés qui célèbre la musique et la chanson de chez nous en remettant chaque année plus de 22 trophées Félix. Ces prix sont remis aux artistes et aux artisans d’albums qui composent la riche diversité musicale d’ici. Du jazz au classique, en passant par le trad, le rap, l’alternatif et leR&B, c’est une grande fête de la musique qu’il ne faut surtout pas manquer!