Le premier cercle (The First Circle)

Sous Staline, l'ambassade américaine à Moscou reçoit un appel d'un inconnu qui déclare qu'à New York, un informateur américain transmettra à un espion soviétique un matériau nécessaire à la fabrication de la bombe atomique. Dans la salle d'écoute du ministère de la Sûreté, un agent du KGB enregistre la communication et soupçonne la trahison. Les lignes téléphoniques de certains fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères sont alors mises sous écoute. L'action se déroule autour des prisonniers de la «charachka» de Mavrino, un institut réservé à l'élite des criminels scientifiques et qui renferme des chercheurs créatifs et intelligents. Le travail de ceux-ci est essentiel aux autorités pour leur procurer la technologie dont le pays a besoin. D'après l'oeuvre de Alexandre Soljenitsyne.