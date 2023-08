Un groupe de cégepiens se dévouent corps et âme au journal de leur institution, Le Pont. Trois apprentis journalistes veulent en faire un moyen de communication authentique. Ainsi, ils ne se contentent pas de décrire les faits et les problèmes, mais veulent donner un portrait complet et en profondeur des sujets qu'ils abordent et des protagonistes. Une telle attitude les place souvent dans des situations délicates, d'autant plus qu'ils veulent vivre intensément leur existence, avec la passion propre à leur âge.