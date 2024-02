Le Plateau

Pierre Chamberland travaille comme journaliste au sein d'un grand quotidien et vit au coeur du très populaire quartier du plateau Mont-Royal. Son frère François Chamberland, jeune comédien au talent limité, continue de rêver au jour où l'on finira par reconnaître son «immense» potentiel. Robert Gascon, le meilleur ami de François, est un éternel adolescent de 30 ans au passé nébuleux qui vit au crochet de la société. Finalement, Anaïs Fontaine, l'amie de Pierre, talentueuse graphiste à la pige, réussit grâce à sa forte personnalité à prendre sa place parmi les trois colocs. Même si Pierre et Anaïs ont l'âge de raison, ils ne vivent pas encore ensemble. Anaïs a son propre appartement et Pierre partage son loft avec François et Robert, quand ces derniers veulent bien lui laisser un peu de place. Les personnages du Plateau ont également leur lieu de ralliement, un petit pub de quartier où la charmante Béatrice et le sympathique Jean-Paul accueillent nos amis presque quotidiennement.