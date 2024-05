Le petit monde du Père Gédéon

Tranches de vie à caractère familial et humain mettant en vedette divers personnages de la famille Plouffe et de son entourage: le père Gédéon, Ti-Mé, Stan Labrie, le père Alexandre, ainsi que deux nouveaux venus, Ramona et surtout Pantaléon Veilleux. Voisin beauceron de Gédéon, ce dernier s'occupe de la ferme durant les absences répétées du bonhomme. Comme lui, il possède un accent savoureux, des manières paysannes et des vues originales sur les sujets les plus divers.