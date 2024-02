Une mère, son fils, sa fille, son gendre et sa vieille cuisinière ont tous été des somnambules dans une maison où la nourriture, la chaleur et la lumière ont toujours manqué. Dans ce lieu, la présence du père qu'on vient d'enterrer se fait en outre sentir constamment. Traduction d'Arthur Adamov et adaptation de René Dionne.