Le paradis terrestre

À La Dauversière, Grégoire et Irène Damphousse n'ont d'autre souci que de profiter pleinement de leur retraite, de leur nouvelle maison et de l'important pécule qu'ils ont amassé. Mais ce «paradis terrestre» masque une autre réalité: les préjugés sociaux, le snobisme et la veulerie qui sévissent dans cette jolie banlieue. Heureusement, on sait aussi y faire preuve de dévouement et de générosité. Autour des Damphousse gravitent des personnages de rang social et de mentalités variés, dont leur fils aîné, Gilles, un homme d'affaires très pris par son travail, ce que déplore sa femme Gaétane. Jolie, aimant la vie, celle-ci cache sous des dehors extravagants sa tristesse et son ennui. Une autre famille, les Masson, de condition plus modeste, envie l'aisance financière des Damphousse et doit affronter les problèmes que lui causent les deux adolescents de la maison.