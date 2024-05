Le pain du jour

Fils de cultivateurs, Charles Deguire avait tout fait pour s'élever dans l'échelle sociale. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est ouvrier spécialisé dans sa petite ville et se résigne mal à son sort. Maintenant père de trois enfants, il doit faire face aux problèmes que rencontre sa famille tout en fréquentant les familles du voisinage: les Marchand, repliés sur eux-mêmes; les Denoyer, dont le père est très autoritaire; les Allard, dont la mère empoisonne la vie de tous; les Mathon, les gens les plus riches de la rue; enfin, les Boulard, les plus pauvres.