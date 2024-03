Roxane Clermont, héritière d'une compagnie de transport et brillante chef d'entreprise, découvre qu'elle est enceinte de Michel, un représentant syndical avec qui elle a eu une brève aventure. Roxane doute de pouvoir éle­ver son enfant et est persuadée que Michel n'éprouve aucun sentiment amoureux pour elle. Doit-elle ou non se faire avorter?