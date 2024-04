Le mors aux dents

Dans une petite ville industrielle du Québec, deux familles ouvrières, les Giroux et les Robitaille, font face à leur lot de problèmes quotidien: maigres revenus, chômage périodique, manque d'instruction, difficulté à joindre les deux bouts. On s'attarde surtout à la façon dont les adolescents de chaque famille vivent ces situations: conflit entre études et travail, attrait de la délinquance, loisirs, rêves et illusions, etc.