Le monde de Monsieur Tranquille

Une foule d'animaux savants vit dans la cour que Monsieur Tranquille partage avec son ami, le professeur Ciboulot. Chacune des bêtes possède une spécialité: la cuisine, le bricolage, les arts, etc. La grenouille Gloup et la souris Croustille, l'écureuil Panache et le hibou Idor Duneuil, le perroquet Motus, le poisson rouge Bavard, l'araignée Yoyo et le coucou Caruso partagent avec Monsieur Tranquille et le professeur Ciboulot leurs nombreuses connaissances.