En rentrant de son travail, Médée se fait jouer des tours par les gamins du quartier. En arrivant à la maison, il trouve ses parents et ses frères et soeurs qui dînent devant l'appareil de télévision. À la fin du repas, Médée sort retrouver ses amis qui l'abandonnent bientôt. Seul et triste, il erre dans les rues et fait la rencontre de Marie-Rose.