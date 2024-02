Le monde de Charlotte

Charlotte, âgée de huit ans et dotée d’un sens de l’observation qui n’a d’égal que sa curiosité, est le personnage central de ce téléroman qui nous fait partager les hauts et les bas de la famille Ducharme-Langevin. Une famille dite fonctionnelle qui, même si les parents partagent leur vie depuis 17 ans, ne détient pas pour autant la recette de la perfection. Du rythme, des rires, et une fraîcheur saupoudrée d’audace et d’émotion.