Alceste est un jeune seigneur intransigeant qui voue à la vérité un culte inconditionnel. Il en souffre d'autant plus qu'il vit dans une société mondaine et frivole, habile au maniement du masque et du mensonge. Par contre, son ami Philinte, plus conciliant et moins ombrageux, sait être indulgent envers les faiblesses humaines, son esprit lui ayant appris qu'il faut parfois composer pour vivre.