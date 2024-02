Le jeune Florent rencontre par hasard un étrange vieillard, Ratablavasky, que personne ne connaît et qui l'aide à réaliser son rêve: acheter un restaurant. Mais contrairement à ce qu'il pensait, Florent et son épouse Élise vont subir une série interminable de catastrophes. Ratablavasky les poursuit de sa présence et apparaît comme un être foncièrement méchant. Heureusement, les deux jeunes gens ont des amis qui vont leur prêter main forte et donner une bonne leçon au vieillard... D'après l'oeuvre d'Yves Beauchemin.