Joueur vedette des Patriotes, le gardien de but Romain Gabriel mène une vie passionnante. Sa carrière progresse de façon fulgurante et sa famille le comble. Mais le succès professionnel lui vaut des infortunes au plan personnel. Retenu par de nombreux événements mondains, il est de plus en plus souvent absent de la maison et Louise, sa femme, trouve refuge dans les bras d'un autre. Et comme si le destin s'acharnait sur lui, l'entraîneur des Patriotes, son ami Victor Thibault, est victime d'un anévrisme et hospitalisé. Romain perd le feu sacré et envisage même la possibilité de mettre un terme à sa carrière.