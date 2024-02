Le major Plum Pouding

Le major anglais Plum Pouding est un agent de police dont l'entourage se compose de Bibi, sa jeune et jolie secrétaire, Dame Pénélope, une vieille Anglaise irascible, Fanfan, un neveu espiègle, et Aristide Cassoulet, un agent secret au service de l'Interbol. Les deux éternels rivaux, Plum Pouding et Cassoulet, se livrent à des manoeuvres d'espionnage et de contre-espionnage réciproques. L'action se situe en Angleterre, un pays imbu de traditions qui a aussi inspiré des inventions farfelues comme le traductophone ou le transiphone, qui servent aux opérations secrètes des deux espions. Toute la bande vit des aventures marquées au coin de l'humour, de l'imagination et de l'excentricité.