Le lys cassé

À 29 ans, Marielle ne s'est toujours pas délivrée du souvenir de la relation incestueuse qu'elle a vécue entre l'âge de 6 et 11 ans. À la veille du premier anniversaire de la mort de son père, malgré l'incompréhension de son frère et le mutisme de sa mère, elle saura conjurer le silence et faire parler la Marielle enfant.