Le Gutenberg

La salle de rédaction du Gutenberg est animée par une foule de personnages excessifs, responsables des situations les plus cocasses, les plus absurdes. Lorsque sa santé et ses multiples occupations lui en laissent le temps, Mme Hyperpression dirige le journal. Son adjoint, Hyperviolon, d'une grande sensibilité, préfère la méditation aux problèmes que lui causent sa patronne et ses employés. Parmi ceux-ci, mentionnons Hypermétrope, chroniqueur scientifique, Hypercocktail, responsable de la chronique mondaine, Hyperdémocrate, syndicaliste aguerri, Hyperdebonnehumeur, journaliste au caractère irascible et Hyperfarceur, un infatigable blagueur.