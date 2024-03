Le grenier

Dollard Desbouleaux, un vieux garçon de 45 ans, collectionneur de cartes postales et chômeur par conviction, décide de louer son grenier pour s'assurer un petit revenu supplémentaire et tromper son ennui. Mais l'arrivée de trois locataires farfelus le mène au bord de la dépression. Le voilà qui endosse le rôle d'arbitre pour régler les conflits entre trois hurluberlus aux prises avec leurs différences culturelles ou les malentendus les plus invraisemblables.