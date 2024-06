Un rendez-vous rassembleur à l’occasion du solstice d’été, le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones. Le spectacle musical et télévisuel Le grand solstice invite des artistes autochtones et allochtones de talent pour célébrer le patrimoine, la diversité culturelle et les contributions des Inuit, des Métis et des membres des Premières Nations au Canada.