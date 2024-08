Le deuil animalier (titre provisoire)

La mort d’un animal de compagnie n’est pas un fait divers. C’est un deuil, un vrai, trop souvent sous-estimé. Le chagrin est bien réel et il est proportionnel au lien d’attachement. Non, ce n’est pas « juste un animal ». C’est un compagnon de vie, une source de réconfort et d’amour inconditionnel, un distributeur de câlins gratuits. Guylaine Tremblay rencontre des gens qui anticipent ce deuil ou qui l’ont vécu. Elle s’entretient avec des spécialistes (vétérinaires, psychologues) pour nommer les états d’âme et comprendre les étapes de ce deuil. Grâce à ces rencontres, nous souhaitons offrir des outils pour traverser plus sereinement cette étape difficile : quoi dire aux enfants, comment consoler une personne âgée quand son chat, son chien meurt? Puisque nous sommes des milliers à vivre cette expérience bouleversante, pourquoi ne pas humblement reconnaître collectivement cette peine encore taboue et trouver, au fil des échanges, des pistes pour faire doucement la paix avec l’absence?