Le dernier chapitre

Le motard criminel Bob Durelle étend impitoyablement son empire de trafic de drogues en se ralliant aux Triple Sixters, l'une des bandes de motards les plus puissantes du monde. Son partenaire et ami de longue date, Ross Desbiens, refuse de prendre part à ce plan. Les deux hommes voient là une occasion de diviser pour régner et concluent un pacte secret. Sur fond de trahison et d'amitiés brisées, la série montre les relations troublantes qui se tissent entre les chefs de bande et leur famille.