Le Dépanneur olympique

Léonce Deschambault, un ancien professeur, acquiert un dépanneur près du Stade olympique à Montréal. On trouve dans ce quartier populaire quelques yuppies dont les condos voisinent les logements des habitants de la première heure. Des familles éclatées, des représentants de minorités visibles s'installent ici et là, et des aînés coulent des jours de moins en moins paisibles. Pourtant, tout ce monde semble avoir conservé un certain sens communautaire. D'ailleurs, le dépanneur de Léonce se transforme au gré des besoins en cabinet de psychologue, en salle de cours, en atelier de motivation, en arène de lutte conjugale et même en agence de rencontres.