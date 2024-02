Le crime d'Ovide Plouffe

Cette suite de la saga de la famille Plouffe nous replonge dans le Québec du début des années cinquante. Ovide vit sa difficulté d'être dans un monde changeant. Il a épousé l'aguichante Rita Toulouse que le mariage n'a pas assagie. Occupée à plaire aux hommes, elle néglige sa petite fille. Et puis Ovide, devenu représentant en montres, n'est jamais là et Rita s'ennuie à la bijouterie qu'elle tient avec l'associé d'Ovide. Celui-ci, déçu, se prend à rêver à Marie, une jeune Française qu'il a rencontrée. Le couple est au bord de la rupture. Maman Plouffe intervient: elle suggère un voyage aux deux époux. Finalement, Rita part seule et c'est le drame. L'avion explose. Une bombe a été placée à bord, il y a eu attentat. On soupçonne Ovide. Est-il coupable?