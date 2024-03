Vers 1755, la Nouvelle-France connaît une période trouble. Le gouverneur Vaudreuil est assisté dans ses fonctions par l'intendant Bigot, un homme malhonnête. La colonie est mal administrée, les paysans écrasés par les impôts, l'armée mal payée, bref, tout le monde est mécontent. La division règne entre Français et Canadiens, et entre soldats et fermiers. Des commerçants exploitent les Indiens en leur vendant de l'eau-de-vie et en attisant la haine entre tribus rivales. Durant ces moments critiques, alors que l'Anglais est aux portes du territoire, le courrier du roy, Michel LeNeuf, sillonne la campagne, porteur des messages du gouverneur. Ce métier fait de lui un témoin privilégié de la vie difficile des premiers colons, des coutumes indiennes et des luttes qui déchirent le peuple.