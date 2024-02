Propriétaire de la charmante auberge Le Colombier dans les Laurentides, Charles Duval, 49 ans, est d'un tempérament vif et émotif. Père de deux enfants, il songe à se remarier avec une jeune mondaine, Solange, la femme de ses rêves. Mais un conflit entre le père et ses enfants ne tardera pas à éclater au grand jour. Même s'il préfère sa fille Geneviève, partie étudier à Montréal, c'est à son fils Philippe qu'il confie la gestion de l'auberge. Sa clientèle est principalement composée d'intellectuels du coin. Le maire et le curé veillent de manière débonnaire sur l'activité d'un lieu où se nouent diverses intrigues sentimentales.