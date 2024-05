Le coeur découvert

La vie d'un couple formé de Mathieu et Jean-Marc, qui se trouvent tous deux à un tournant de leur vie. Mathieu, dans la trentaine, néglige un rôle qu'il joue à la télévision depuis quelques années pour faire ses débuts au théâtre dans une pièce d'un nouvel auteur. Il découvrira les affres de la création théâtrale parfois avec humour, parfois avec douleur. Jean-Marc arrive à la fin de la quarantaine. Il enseigne depuis plus de 20 ans et il en a assez. La situation délicate dans laquelle les deux se trouveront pourrait leur être fatale, surtout que Jean-Marc aura à lutter contre le démon du midi malgré son grand amour pour Mathieu et son fils Sébastien, que Mathieu tente d'élever du mieux qu'il peut, même s'il n'a pas beaucoup de talent pour la paternité.