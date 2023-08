Cat, Dan, Dylan et Charlie forment le Club des doigts croisés, un club secret ayant comme mission de réaliser les rêves des gens qu'ils croisent. Un enfant veut un chien, un célibataire cherche une blonde, une vieille dame souhaite voir ses petits-enfants...? Le CDDC est là! Nos jeunes héros aiment les aventures, l'espionnage, les surprises et, surtout, le mystère, car c'est dans la plus grande discrétion qu'ils « font le bien » autour d'eux! Ils ne sont pas dotés de pouvoirs spéciaux, et c'est uniquement grâce à leur sens de l'initiative et de l'observation, leur débrouillardise, leur imagination et leur persévérance qu'ils accomplissent leurs généreuses missions. Fiers et heureux de leurs exploits, à travers chaque rêve exaucé, ils voient leurs liens d'amitié se faire de plus en plus forts.