Autour de Léon-Joseph Beaulieu, chef impitoyable d'un vaste empire financier, s'agite le clan des citoyens les plus privilégiés d'une métropole cosmopolite où règne la loi de la jungle. Une réalité où les membres du clan – femmes et maîtresses, frères et soeurs – font quotidiennement face aux joies et aux drames de la vie.