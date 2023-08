Le Cercle est basé sur des connaissances générales auxquelles il faut répondre, à tour de rôle, le plus rapidement possible. Du lundi au vendredi, Paul Houde et Charles Lafortune reçoivent, dans un studio, les dix mêmes participants qui tentent, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, de se rendre, suite à quatre jeux définis, à la finale pour tenter de gagner 5000 $.