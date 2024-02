Trois soeurs, Yolande, Élisabeth et Berthe, se consacrent au bonheur des autres sans se préoccuper du leur, accentuant ainsi leurs propres difficultés. Cependant, dans un moment de tristesse, Yolande se dit lasse de s'occuper du bonheur des autres. Au fond, elle souhaite comme chacun être heureuse, surtout depuis qu'elle croise tous les matins, à l'arrêt d'autobus, un certain étranger. Quant à Berthe, elle prétend que «le bonheur des autres nous paraît toujours l'évidence même, mais quand on y regarde de plus près, c'est autre chose».