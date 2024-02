Le berceau des anges

Montréal, 1954. Une rumeur court selon laquelle un marché noir de vente de bébés illégitimes existerait au Québec. Une escouade spéciale est formée et rapidement. Edgar McCoy et son équipe découvrent une organisation clandestine qui vend des nouveau-nés et dont les ramifications s’étendent jusqu’aux États-Unis. Au même moment, à Tadoussac, la vie de la jeune Gabrielle Hébert bascule alors qu’elle tombe enceinte sans être mariée. Elle s’exile à Montréal où elle trouve refuge à l’hôpital de la Rédemption. Poussée par le désir de retrouver son amoureux et surtout de garder son enfant, Gabrielle fuit l’établissement et se retrouve au milieu d’une enquête policière d’envergure qui étalera au grand jour cet odieux trafic.