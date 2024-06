Harpagon est avare. Ses enfants, Élise et Cléante, sont révoltés contre lui. Élise est amoureuse de Valère et Cléante de Marianne. Harpagon souhaite donner Élise en mariage à un vieillard de ses amis et il veut que Cléante épouse une vieille veuve. Valère, Élise et Cléante vont tout faire pour contrecarrer les plans d'Harpagon.