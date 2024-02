Au XIXe siècle, la société canadienne est encore fortement marquée par son double héritage français et anglais. Dans ce contexte, la vie et la carrière politique de Wilfrid Laurier soulèvent aussi bien les passions que l'admiration. Premier Québécois à être élu premier ministre du Canada, il s'en prend ouvertement à l'Église. L'Europe l'adore et le peuple se retrouve en lui. Homme de l'entente à tout prix entre les deux peuples fondateurs, il prône aussi la liberté individuelle. Grand libéral, il favorise déjà une forme de libre-échange économique entre le Canada et les États-Unis.