Si la région de Montréal demeure plus sécuritaire que la plupart des métropoles nord-américaines, les incidents impliquant des armes à feu sont en hausse et font les manchettes de plus en plus souvent. Pour comprendre le comment et le pourquoi du phénomène, le journaliste Simon Coutu s’engage dans une enquête en profondeur pour cerner les nouveaux visages de la violence armée. L’arme du crime se déploie autour de deux axes : des témoignages inédits de familles, de policiers, de criminels et d’autres témoins du phénomène, ainsi que la quête personnelle de Simon Coutu. Celui-ci s’intéresse depuis des années aux jeunes marginalisés. Fort de ces contacts, il nous permettra de cerner les motivations qui poussent des individus à s’armer et pourquoi certains les banalisent. Il ira aussi à la rencontre des victimes et de leur famille, dont le regard et la perspective sur le phénomène sont au cœur de sa quête. Simon Coutu mènera également sa propre enquête sur la prolifération des armes à feu au Québec. Il tentera de préciser comment elles aboutissent chez nous, comment les jeunes peuvent s’en procurer et en fabriquer. Enfin, il tentera de réfléchir, avec les gens concernés, aux stratégies qui permettraient d’endiguer cette violence croissante. Cette plongée au cœur d’un univers méconnu permettra pour la première fois d’observer, concrètement et de l’intérieur, l’état des lieux.