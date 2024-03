L'Arche de Zoé, un bar d'un quartier populaire, est tenu par Zoé elle-même, une femme dans la quarantaine sortie tout droit de l'époque des communes. Avec sa serveuse Emma, elle reçoit chaque soir les confidences d'une clientèle bigarrée: Miville Gauvin, un macho fini, Max Content, aubergine pour la Ville de Montréal le jour et bohème le soir, Johanne Tremblay, une célibataire qui ne souhaite pas le rester, Camilien Houle, chauffeur de taxi aux idées rétrogrades et qui ne boit jamais, Marcel Brisebois, professeur d'éducation physique trop naïf, et Manon, féministe qui n'a peur de rien.