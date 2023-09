Pour l’occasion, les candidats d’Occupation Double dans l'Ouest se retrouvent dans un chalet afin de vivre des retrouvailles fortes en émotions et en confidences, où ils se livrent sur l’impact qu’Occupation Double a eu sur leur vie. Équipés de caméras robotisées, les murs du chalet auront des yeux et des oreilles, à l’instar des maisons officielles d’OD, afin d’épier leurs moindres faits et gestes!