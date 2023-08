L'appart du 5e

Greg, Vicky et Justine, nouveaux étudiants au cégep, sont trois parfaits étrangers qui décident d'aménager ensemble dans un super appart de Montréal. Mais l'endroit n'est pas complètement vide... Il est hanté par le fantôme de Théo, mort mystérieusement la veille de ses 18 ans. Ils devront vite apprendre à vivre avec ce quatrième coloc bien particulier, et ça ne sera pas de tout repos! Leur gang se compose aussi de Frank, voisin d'appart et ami de Greg à l'humour douteux, Marianne, policière et soeur de Justine, Soleil, la blonde de Greg, ainsi que Gonzague, agent de probation fantomatique de Théo.