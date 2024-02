Lance et compte : La revanche

Nouvellement repêché par le National, Guy Lambert, le fils du célèbre Pierre Lambert, frappe un joueur de l'équipe adverse qui est aussitôt transporté à l'hôpital. Commence alors un véritable calvaire pour la famille Lambert. Me Chantale Filion, procureure de la Couronne à Québec, a assisté à la partie et entreprend des démarches auprès du procureur en chef et du ministre de la Justice pour faire en sorte qu’on envoie un message à «ces mercenaires et à ceux qui les payent». Et François Mathieu, le terrible morning man de CHAU-FM, ne cesse de matraquer sa rage à la radio.