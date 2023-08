Lance et compte : La déchirure

Une saison après le terrible accident qui a décimé une partie de l'équipe dans Lance et compte: le film, le National lutte encore pour redevenir une organisation de premier plan. Mais cette «reconstruction» est compromise par les problèmes personnels de certains joueurs: le gardien de but, Alex Beauchesne, ne se présente pas à certains matchs sans donner d’explications; les problèmes de coeur de Guy Lambert l'empêchent d’être un véritable leader; et le mystérieux Philippe Lalumière ne laisse personne indifférent dans le vestiaire… Même Marc Gagnon n'a pas toujours la tête à coacher son équipe, puisque sa priorité est l'adoption du petit Benoît, avec son amour de toujours, Suzie Lambert. Le dossier se complexifie quand la mère biologique de l'enfant revient dans le portrait. De son côté, Pierre Lambert réalisera qu'il n'est pas facile d'avoir comme patron Marc Gagnon, son ami et beau-frère. Lulu non plus n'a pas une vie de tout repos. En effet, une jeune journaliste d'un journal numérique, la belle et talentueuse Ilsa Trépanier, le pousse dans ses derniers retranchements.