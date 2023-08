Lance et compte IX

Dans ce neuvième volet, une réconciliation pourrait bien se dessiner entre Marc Gagnon et Pierre Lambert. Quant à Suzie Lambert, deviendra-t-elle enceinte après des traitements de fécondation in vitro? Jacques Mercier, le nouveau patron du National, exerce une grande pression sur Marc Gagnon, mais aussi sur tous les joueurs qui font partie de l'écurie Pierre Lambert. Et, pour ce qui est du joueur vedette du National, Guy Lambert, sa vie amoureuse sera plutôt mouvementée après avoir signé un contrat de 100 millions de dollars. Il vivra aussi une confrontation dans le vestiaire avec l'arrivée de l'ex-capitaine des Canadiens de Montréal, Roma Gauthier.