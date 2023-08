Au cœur du Premier Continent, une organisation ultra-giga-secrète du nom de l'Agence se charge de protéger la Terre A et sa population de super vilains aux idées et aux ambitions plus démoniaques les unes que les autres! L’Agence compte parmi ses rangs le célèbre Agent Jean. Ce dernier, à qui tout réussit sans que l'on sache toujours pourquoi, doit sans cesse sauver la Terre A d'une catastrophe imminente!