La vie secrète des animaux

Les humains et les animaux ont beaucoup en commun. La série illustre comment les animaux traversent à peu près tous les mêmes grandes étapes que les humains, de la naissance jusqu'à la mort, en passant par les apprentissages, l'amitié, l'amour, la maladie. C'est en côtoyant quelques-uns des pensionnaires du Zoo de Granby, entourés des spécialistes et des scientifiques qui veillent sur leur bien-être, qu'on constate que chaque espèce animale vit ces étapes de manière bien différente. Tout au long de la série, la narration humoristique de Stéphane Rousseau nous accompagne dans la sphère privée des animaux et de leur entourage.Au passage, il porte à notre attention quelques révélations amusantes sur le comportement de pensionnaires; certains sont plus doués pour se faire des amis, tandis que d'autres préfèrent les gâteries aux aliments bons pour leur santé.