L’histoire de la fausse vie professionnelle et personnelle de Mario Jean, qui vit la vie bien assumée d’un banlieusard moyen. Il est marié depuis 12 ans avec Isabelle et a deux beaux enfants. Il est très proche de son père et de son scripteur, et se confie spontanément à sa voisine, une séduisante psychologue. De plus, Mario a une belle carrière, magnifiquement dirigée par son gérant, qui est un tantinet attaché aux choses de la terre.