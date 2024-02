La vie promise

L'histoire enchevêtrée de deux familles montréalaises: celle de Thomas Simard, 55 ans, qui appartient à la grande bourgeoisie, et celle de Kevin McGuire, d'origine irlandaise mais francisée, qui vit dans la pauvreté. Différentes par leur culture, leur statut social et leurs préoccupations, ces familles sont réunies par l'amour qui unit leurs enfants: Mélanie, la fille de Thomas, se retrouve enceinte du jeune Francis McGuire. Questionnement de couple à l'aube de la trentaine, affrontement des générations, problèmes de communication et choc des valeurs sociales forment la matière des épisodes.