La vie est un carnaval est un défilé festif où chaque semaine, la vivifiante animatrice Sophie Fouron et ses collaborateurs s'amusent à nous faire voyager dans nos propres quartiers, villes et le monde. Ensemble, ils déboulonnent les idées préconçues et les convictions, partagent des pans de leur culture et nous font découvrir celles des autres! Aller à la rencontre de l'autre, c'est ça la parade à suivre !